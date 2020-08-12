Премьер Испании не стал говорить, где находится Хуан Карлос I

Председатель правительства Испании Педро Санчес не стал раскрывать, где находится экс-глава государства Хуан Карлос I. Премьер провел в среду встречу с королем Филиппом VI.

«Разговоры <…> с главой государства остаются конфиденциальными», — сказал Санчес, комментируя вопрос о местонахождении почетного монарха (титул Хуана Карлоса I после отречения от престола). «Ответить должны в королевском дворе и сам затронутый (экс-глава государства — прим. ТАСС)», — добавил премьер.

3 августа стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля.

Сейчас нет официальной информации, куда направился Хуан Карлос I. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что экс-глава государства мог уехать в Абу-Даби.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.