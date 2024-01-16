На днях один из армянских интернет-ресурсов опубликовал статью под заголовком, свойственном больному самомнению наших нерадивых соседей о своей исключительности и божественной миссии на планете – «Вклад армян в становлении и развитии спорта в Азербайджане»( https://sportball24.com/post/vklad-armyan-v-stanovlenii-i-razvitii-sporta-v-azerbajdzhane/).

Слова новые, мотив — старый

Читатель, не очень хорошо знающий армянскую натуру, может подумать, что это некое стремление совершить исторический экскурс и вспомнить былых чемпионов. Но эти радужные ожидания сразу же исчезают, как только начинаешь читать сей опус. В первом же абзаце авторы дают понять: цель у них – вовсе, мягко говоря, не спортивная. «К сожалению, нынешняя армянофобия азербайджанских властей настолько велика, что лишь малейшее упоминание об этом приравнивается к государственной измене». И еще: «Можно стереть армянский след с азербайджанских учебников, но нельзя его стереть с исторической памяти». Что ж, попробуем образумить армян и на этот раз. Хотя, опираясь на исторический опыт, знаем: пока «железным кулаком» по столу (а иногда и не только по столу) не грохнуть, толка не будет. Но всё же…

Что и требовалось доказать

Итак, авторы кичатся тем, что в разные годы советской власти в Азербайджане представители армянской национальности, проживающие здесь, добивались определенных успехов на мировой арене. И тут же возникает вопрос: ну, и что? Что дальше то? Какие выводы можно сделать? Ведь нормальный человек попытается прежде всего ответить на эти вопросы. А выводы таковы: во все времена, и до установления советской власти в Азербайджане, и в годы существования СССР, и после распада Союза – Азербайджан был и остается интернациональным. И сегодня, как сотни лет назад, здесь бок о бок живут тюрки, талыши, курды, русские, евреи, аварцы, лезгины, цахуры, украинцы, татары, таты… И каждый из них с гордостью представляет свою родину на международной арене, — будь это спортивные состязания, или же иные мероприятия. Когда-то и армяне имели такую честь. Их никто не ущемлял, но и особо не выделял. Они – как и все. И все – как они. Конечно, моноэтнической Армении подобного не понять: как представитель иной национальности может стать в один ряд с армянином в Армении? Не понимали они этого и в годы существования СССР, не понимают и сейчас. А фактически, написав подобную статью, армяне сами того не ведая, в очередной раз подтвердили то, что мы уже затронули выше: в Азербайджане никогда людей не делили по национальной принадлежности. Никогда! И свидетельство тому – победы армян, проживающих в Азербайджане. Если бы им кто-то чинил препятствия в свое время, сейчас не было бы о чем писать бумагомаракам.

Каспаров стал чемпионом на наших харчах. А кого взрастили вы?

К вопросу можно отнестись и немного иначе. Ну, хорошо, допустим армяне – это супер-пупер особи, допустим они – пуп мироздания, допустим они – верх человеческого интеллекта. Допустим, чтобы некоторые больные умы хоть на миг нашли покой. Но вот ответьте пожалуйста на один простой вопрос, господа «наидревнейшие». В данной статье перечислены некоторые армяне, некогда проживавшие в Азербайджане и добившиеся чего-то в различных видах спорта. Мы не будем опускаться до неандертальского уровня соседей, которые делят всё по первобытному принципу «этот наш, а этот – не наш», и не будем перечислять азербайджанцев, блиставших на мировых аренах. Мы произнесем лишь одно имя, упомянутое в статье – Гарри Каспаров. Уроженец Баку, 13-ый чемпион мира по шахматам. И, в принципе, вот и сам вопрос: а что помешало вам, армянам, в вашей Армении, выпестовать, так сказать, местного чемпиона мира? Да, Каспаров, мать которого армянка, родился и вырос в Баку. Азы шахмат изучал во Дворце пионеров имени Юрия Гагарина. И заботились о нем в Баку, как о своем. И даже сам Гейдар Алиев делал все, чтобы облегчить ему путь на пьедестал. И он смог добиться успеха. В Азербайджане. Ел азербайджанский хлеб, пил азербайджанскую воду. Благо, никто здесь делать это никому никогда не мешал и не мешает. И завоевал то, что заслужил. Что уже он потом говорил, как и почему забыл всё это – совсем другая тема. Но вот вопрос остаётся открытым: почему вы в Армении не смогли взрастить своего чемпиона мира? Ведь если верить вам, в Армении просто океан «вундеркиндов»! Они же – армяне! Ну, им и карты в руки. Что же это вы, а? Ну, Бог с ним во времена совка, но сейчас, когда вам никто не помеха, когда Армения – моноэтническая страна – где же ваш АРМЯНСКИЙ чемпион мира по шахматам?