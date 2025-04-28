В то время как премьер-министр Никол Пашинян призывает армян жить согласно его концепции «Реальной Армении», которая призывает отказаться от вымышленных территориальных претензий к соседним государствам, армянские шовинисты продолжают разжигать ненависть к азербайджанцам. Так, телеграмм-канал KarabakhRecords распространил очередную ахинею о «славной» странице истории армян.

Речь идет о событиях 1724 года, описанных автором книги «История войн 1721—1736» Абраамом Ереванци. Согласно этому армянскому историку, Ереван, осаждаемый армией Османской империи в течение 60 дней осады, защищало только армянское население. И тут телеграмм-канал вопрошает своим читателям о том, где же были местные азербайджанцы во время обороны Еревана, ставя под сомнение истинное этническое происхождение города.

Азербайджанским читателям не понаслышке знакомы такие явления как армянские плагиат и фальсификация. Единственная рукопись Абраама Ереванци хранится в армянском католическом монастыре Сан-Ладзаро в Венеции. Во второй половине XVIII века рукопись была отредактирована армянским монахом Маттеосом Каракашяном. Копия этого труда была привезена в Советскую Армению в 1928 году и опубликована в 1938 году на армянском, а в 1939 – на русском языках. Как видим данная рукопись Ереванци прошла через руки армянских фальсификаторов, раз в его произведении упоминаются только армяне.

К слову, европейские источники отрицают армянскую принадлежность Еревана. Французский путешественник Жан Шарден в описаниях путешествия из Парижа в Исфахан, (Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales par la mer Noire et par la Colchide”) будучи проездом в Ереване в 1673 году утверждает, что в городе проживают персы.

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, а те времена к «персам» относили и тюркские народы. (Персы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) — СПб.,1898, Том 45, стр. 401).

В трудах посетившего Ереван в 1655 году французского купца и путешественника Жана Батиста Тавернье отмечается, что в городской крепости Еревана проживают только мусульмане.

При ознакомлении со строками записей этих европейцев при упоминании Еревана можно выявить многочисленные тюркские топонимы. Заметьте именно тюркские, а не армянские или же персидские топонимы.

Как известно, при изучении истории происхождения любого народа топонимика играет весомую роль источника. Топонимика помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области распространения языков и так далее.

Наличие тюркских топонимов прямо указывает на то, что столица современной Армении является исторической азербайджанской территорией. Это касается не только Еревана, но и всей территории Армении. На данной территории на протяжении веков проживали азербайджанцы, которые были изгнаны в конце XX века. И вопрос возвращения изгнанных азербайджанцев в родные края является не предметом территориальных претензий Азербайджана к Армении, а делом прав человека. Согласно международному праву, Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев. Это положение является обязательством для Армении.