В Бирмингеме (Великобритания) проходит чемпионат мира по гимнастике на батуте и тамблингу.

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан заявил на ЧМ пять спортсменов: на батуте выступила Сельджан Махсудова, а в тамблинге – Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Эльнур Мамедов. Вчера сборная Азербайджана по тамблингу завоевала золотую медаль.

Сегодня на старт вышли Малкин, Гаджизаде и Алиев. Они выступили во второй квалификации. Малкин стал первым, набрав 30,400 очков, а Алиев – четвертым с 29,200 очкамив активе. Они оба вышли в финал. Гаджизаде же расположился на пятом месте с 29,200 очками.

В финале Малкин выдал лучший результат, набрав 31,100 очков, и завоевал золотую медаль. Таким образом, он стал 2-кратным чемпионом мира. Алиев же занял четвертое место, набрав 24,700 очков.

Затем во второй квалификации выступила Махсудова, которая заняла 24-е место и не смогла попасть в финал и завоевать лицензию к Олимпиаде-2024 в Париже.