Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил в субботу президента страны Катерину Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент и назначить выборы на 21 мая.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ERT-1.

По его данным, после встречи Мицотакиса и Сакелларопулу, которая состоялась в президентском дворце, будет издан соответствующий указ главы государства, который по традиции вывесят на специальной доске в парламенте. Это будет означать роспуск законодательного органа и начало подготовки к выборам. Как ожидается, указ опубликуют между 14:00 и 18:00 по местному времени.