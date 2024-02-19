За внеочередные парламентские выборы в Армении выступают 50,1% респондентов, и их число за 2 месяца увеличилось примерно на 19%. Как сообщает издание Yerevan Today, таковы только что ставшие известными результаты социологического опроса, проведенного GALLUP в январе текущего года. При этом, согласно итогам исследования, 66,4% респондентов не доверяют премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Ответы на вопрос: «В какой степени Вы доверяете премьер-министру Армении Николу Пашиняну?» распределились следующим образом: «Полностью доверяю» — 15,1%, «Скорее доверяю» — 13,9%, «Скорее не доверяю» — 28,3%, «Вообще не доверяю» — 38,1%. Затруднились дать конкретный ответ 4,6% респондентов.

Для сравнения, по итогам аналогичного опроса, проведенного в ноябре 2023 года, армянскому премьеру «полностью доверяло» — 20,4%, «скорее доверяло» — 13,2%, «скорее не доверяло» — 18,6%, «вообще не доверяло» — 35,5%. Затруднились ответить на поставленный вопрос — 12,3%.

Итак, согласно опросу, число граждан, доверяющих Николу Пашиняну в целом, составляет 29% и за 2 месяца сократилось на 4,6%.

Число тех, кто не доверяет Николу Пашиняну, составляет 66,4% и за 2 месяца увеличилось на 12,2%.

Респонденты ответили также на вопрос: «Считаете ли вы, что для разрешения внутриполитической ситуации в Армении необходимо провести внеочередные парламентские выборы?».

Ответы распределились следующим образом: «Однозначно необходимо» — 29,3%, «Скорее необходимо» — 20,8%, «Скорее нет» — 15,6%, «В этом нет необходимости» — 26,9%, «Затрудняюсь ответить» — 7,4%.

В ноябре 2023 года на тот же вопрос были получены следующие ответы респондентов: «Определенно необходимо» — 23,3%, «Скорее необходимо» — 18,1%, «Скорее нет» — 14,1%, «В этом нет необходимости» — 33,7%, «Затрудняюсь ответить» — 10,8%.

Результаты опроса показывают, пишет Yerevan Today, за внеочередные парламентские выборы в Армении выступают 50,1% респондентов, и их число за 2 месяца увеличилось примерно на 19%.

И о чем же свидетельствуют эти результаты? Реальная народная поддержка действующей власти в Армении уже под большим сомнением? Могут ли в этой стране возникнуть условия, при которых власти вынуждены будут пойти на внеочередные парламентские выборы? Ведь это может грозить сменой власти.

Своими мыслями об этом поделились с # зарубежные обозреватели.

Президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян:

— Да, действительно, социологические опросы свидетельствуют о большом недовольстве граждан Армении проводимой администрацией Никола Пашиняна политикой. Но ведь парламентская оппозиция, представленная контролируемыми вторым и третьим президентами РА Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном депутатскими фракциями, выступает, как это ни странно на первый взгляд, против проведения внеочередных выборов.

Если покопаться глубже, то станет понятным, что на самом деле ничего странного в подобном поведении парламентской оппозиции нет: она так же, как действующая власть, опасается победы «третьей силы» — внепарламентской оппозиции. Таким образом, в этом вопросе интересы правящей команды во главе с Пашиняном и парламентской оппозиции во главе с Кочаряном и Саргсяном полностью совпадают, и они рука об руку будут противиться проведению внеочередных выборов Национального Собрания. Насколько это им удастся, покажет время.

Российский политолог, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель магистерской программы по дипломатии Станислав Ткаченко говорит, что обнародованные данные социологического опроса, проведенного GALLUP в январе текущего года, на его взгляд, ясно свидетельствуют о снижении доверия к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и нарастающему желанию все большего числа граждан этой страны потребовать проведения внеочередных парламентских выборов.

«С учетом завершения в сентябре 2023 года войны в Карабахе на условиях Азербайджана, а также заметного ухудшения отношений Еревана с Россией как главным до недавнего времени военным и экономическим союзником, такое решение выглядит логичным и своевременным.

Однако есть все причины полагать, что нынешнее правительство Армении, сформированное по итогам парламентских выборов в июне 2021 года и имеющее право работать до лета 2026 года, торопиться с внеочередными выборами не будет. Активные попытки Н.Пашиняна переложить ответственность за внешнеполитические неудачи на Москву, а также готовность Европы в лице структур Европейского Союза и Франции, одобрить любые, даже самые политически рискованные шаги Еревана в отношениях с соседями, создают в правительстве Армении благодушную атмосферу. С учетом достаточно быстрого роста экономики (8,4 процента роста ВВП в 2023 году) и повышения уровня доходов значительной части граждан страны, премьер-министр Н.Пашинян рассчитывает легитимно находиться у власти еще более двух лет. Фактически, он отказывается идти на решение важных для социально-экономической сферы проблем, включая заключение мира с Азербайджаном, восстановление дипломатических отношений с Баку и Анкарой, а также открытие для движения грузового и пассажирского транспорта Зангезурского коридора», — полагает эксперт.

Изменить эту ситуацию путем либо проведения внеочередных парламентских выборов, либо осуществления давно назревших внешнеполитических шагов, могут только резкие изменения ситуации в Армении и на Южном Кавказе, которые вынудят Ереван действовать решительно и с учетом мнения граждан об ошибочности нынешнего курса. Прогнозировать такие изменения в ближайшее время затруднительно, считает Ткаченко.

Директору по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаилу Нейжмакову в свою очередь пока также представляется маловероятным, что Никол Пашинян в ближайшей перспективе согласится на досрочные парламентские выборы. «Подобное было бы возможно либо под очень существенным давлением (например, из-за масштабной уличной протестной кампании), либо, наоборот, в случае, если рейтинги премьера Армении и его партии «Гражданский договор» резко пошли вверх, и Никол Пашинян решил бы, что более выигрышным было бы проведение выборов, пока действует этот восходящий тренд. Технически Пашинян в таком случае должен был бы уйти в отставку, а парламент, в соответствии с частью 3 статьи 149 Конституции Армении второй раз не избрать нового премьера. По такому сценарию, как известно, состоялся роспуск Национального Собрания Армении в 2018 и 2021 годах», — говорит аналитик.

Но признаков, что в Армении в ближайшее время может быть развернута более-менее масштабная протестная кампания, пока не наблюдается, отмечает при этом он. «Конечно, если будет заключено мирное соглашение между Баку и Ереваном, акции протеста оппозиции весьма вероятны — недаром оппоненты Никола Пашиняна неоднократно заявляли, что этот документ принимается в интересах Баку. Однако вряд ли такое соглашение станет более значимым мобилизующим фактором для противников Никола Пашиняна, чем, например, исход армянского населения из Карабаха осенью 2023 года. То есть, размах уличных акций в Армении в таком случае тоже вряд ли будет выше, чем в конце сентября 2023 года», — полагает Нейжмаков.

В свою очередь, пока не предвидится и событий, которые могли бы вести к существенному росту рейтингов Никола Пашиняна и потому заставили бы премьера Армении считать, что сейчас более благоприятный момент для проведения парламентских выборов, чем может сложиться в 2026 году, когда истечет срок полномочий нынешнего состава Национального Собрания, говорит он. «То есть, стоит повториться, хотя слухи о досрочных парламентских выборах в Армении будут появляться периодически, пока маловероятны сценарии, при которых Никол Пашинян пошел бы на такой шаг.

Падение рейтингов премьера само по себе еще не означает, что его оппонентам будет легко отстранить его от власти в ситуации, когда до очередных парламентских выборов еще далеко. Даже если рейтинги доверия Николу Пашиняну дополнительно снизились, до тех пор, пока возможности оппозиции по мобилизации сторонников для участия в уличных протестных акциях ограничены, у премьера Армении сохраняются неплохие шансы удержать внутриполитическую ситуацию в стране под контролем», — заключил политолог.