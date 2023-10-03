Словакия в понедельник обвинила Москву во вмешательстве в прошедшие в выходные выборы, на которых победил Роберт Фицо, обещавший прекратить военную помощь Украине.

Фицо был назначен в понедельник ответственным за формирование нового правительства после того, как его партия заняла первое место по результатам голосования.

Словакия заявила о вмешательстве после предвыборных высказываний директора Службы внешней разведки РФ, утверждавшего, что проукраинская центристская партия Словакии является «доверенным лицом США».

Эта партия, «Прогрессивная Словакия», заняла второе место с 18% голосов (Партия Фицо «Направление – социальная демократия» (SMER) получила 23%).

«Мы рассматриваем подобную преднамеренно распространяемую дезинформацию как недопустимое вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике», – отмечается в заявлении МИД Словакии.

В внешнеполитическое ведомство страны вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву «прекратить дезинформационную деятельность, направленную на Словакию».

В ходе предвыборной кампании 59-летний Фицо обещал, что Словакия, являющаяся членом НАТО, не пошлет «ни одного патрона» в Украину, и призвал к улучшению отношений с Россией.

В связи с заявлениями Словакии о российском вмешательстве представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон «находится в тесном контакте с нашими словацкими коллегами по этому поводу».

«Соединенные Штаты не занимают чью-либо сторону в иностранных выборах», – добавил Миллер, заявив, что США «продолжат работать вместе с правительством, выбранным словацким народом».

Ранее в тот же день президент Словакии Зузана Чапутова поручила Фицо сформировать новое правительство, подчеркнув необходимость «уважать результаты демократических выборов».

«Я понимаю, что результаты выборов вызывают у многих людей различные опасения», – сказала Чапутова. (Голос Америки)