Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае поражения в Украине. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Franceinfo.

«Если Россия захватит Украину, то в соседних странах — Польше, Балтийских странах — начнется перемещение убегающего населения, потому что они будут думать, что следующими будут они», — сказал Атталь.

До этого он утверждал, что в случае победы России в конфликте в Украине цена для французов будет «непомерной», поэтому и дальше следует продолжать поддерживать Киев.