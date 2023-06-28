Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. Слова политика передает РИА Новости.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, — это НАТО», — сказала Каллас, добавив, что не хочет «как-либо испортить сюрприз» на саммите в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на реплику премьера Эстонии, заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано. По его словам, на саммите будут приняты решения по долгосрочной практической поддержке Киева, а также по укреплению политических связей альянса с Украиной.