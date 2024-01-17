В Литве считают, что переговоры по членству Молдовы в Евросоюзе должны начаться в марте, но при одном условии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Литва считает, что переговоры должны начаться до выборов в Европарламент, уже в марте… Но Молдова не должна отставать от Украины на пути европейской интеграции и в самое ближайшее время выполнить остающиеся рекомендации ЕС», — заявил Науседа на встрече с премьером Молдовы Дорином Речаном в Давосе.

При этом литовский президент выразил готовность поделиться с Молдовой опытом реализации рекомендаций Евросоюза.