Азербайджанское Телевидение распространило уникальные архивные кадры возвращения на родину останков великого поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Как сообщили # в отделе Социального медиа и связей с общественностью AzTV, в видео, транслируемом на новом ютуб-канале телевидения под названием «AzTV- история», можно ознакомиться с кадрами возвращения на родину останков Гусейна Джавида, датируемыми 1982-ым годом.

Благодаря усилиям Общенационального Лидера Гейдара Алиева в 1982-ом году, в канун 100-летия со дня рождения великого поэта, была найдена его могила в Иркутске, и 26 октября останки Гусейна Джавида были возвращены в Азербайджан. На кадрах запечатлены сцены спуска гроба с трапа самолета и церемония прощания, на которую пришли тысячи людей.

Лента увековечила участие Общенационального лидера Гейдара Алиева в церемонии прощания и его беседу с дочерью Гусейна Джавида Туран Джавид.

Напомним, что великий поэт родился в Нахчыване 24 октября 1882 года. В 1938-ом году он был арестован, а 9 июля 1939-го года приговорен к 8-ми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Он умер в 1941-ом году в больнице для инвалидов, расположенной в Тайшетском районе Иркутской области и был захоронен в могиле под номером 59 на деревенском кладбище села Шевченко.

Хотя поэт и был реабилитирован, перевезти его останки в Баку не представлялось возможным. И только в 1982-ом году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева было принято решение о поисках могилы Гусейна Джавида, возвращении и перезахоронении его останков в Азербайджане.

Его могила была найдена после долгих поисков, а 26 октября 1982-го года останки привезены в Баку, где и состоялась церемония прощания с поэтом. После этого, 3 ноября 1982-го года, гроб с телом Гусейна Джавида был доставлен в Нахчыван и похоронен во дворе дома, где он вырос.

Стоит отметить, что на ютуб-канале «AzTV-история» можно посмотреть уникальные документальные фильмы и видеоматериалы из архива AzTV.