Как уже сообщалось, в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование по факту обнаружения массового захоронения в ходе земельных работ, проводимых в рамках масштабных строительно-восстановительных работ в центральной части освобожденного от оккупации города Ходжалы (недалеко от бывшей ковроткаческой фабрики).

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате осмотра и следственных мероприятий, проведенных на указанном участке, обнаружены останки еще 1 человека, таким образом, на данный момент в этом массовом захоронении обнаружены останки не менее 14 человек, и установлено, что они были подвергнуты негуманному обращению и физическому насилию.

Обнаруженные останки были изъяты для проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия.

Генеральная прокуратура совместно с соответствующими учреждениями продолжает осмотр места происшествия с целью полной идентификации захороненных на территории останков.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах.