На территории, где были обнаружены останки жертв Ходжалинского геноцида, найдены останки, принадлежашие предположительно еще двум лицам.

Об этом сказал в беседе с журналистами директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов.

По его словам, земляные работы на территории продолжаются. Найденные останки двух человек будут сданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии в Баку: «Землляные работы начались сегодня. На данный момент обнаружены останки одного человека. На другой стороне стены, на которой ведутся работы, видны кончики костных остатков. Предположительно там есть останки второго человека. Работы будут продолжены. Здесь находятся останки нескольких человек. Здесь работают судебно-медицинские эксперты. Возраст, пол, рост, причина смерти убитых, повреждения есть на останках — всё это будет уточнено. На заключительном этапе будут взяты образцы с останков и эти образцы будут идентифицированы ​​в генетических лабораториях».