Продолжается расследование по факту обнаружения массового захоронения человеческих останков в ходе земляных работ, проводимых в рамках комплексных строительно-восстановительных работ в центре освобожденного города Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан говорится:
В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра на указанной территории, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 людям, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и бесчеловечному обращению, не были похоронены по отдельности и в соответствии с требованиями религии, места их захоронения не охранялись и не были помечены должным образом для их быстрого нахождения.
Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, юридического лица публичного права «Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук Азербайджана и азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста был проведен осмотр места происшествия. С целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза и лабораторные исследования, а также выполняются другие необходимые процессуальные действия.
На данном этапе судебно-генетической экспертизы установлены личности 8 лиц:
(жители Ходжалинского района)
1. Алиев Агаали Наиб оглу – 01.06.1933
2. Алиева Сурая Бехбуд гызы – 01.06.1933
3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу – 01.06.1962
4. Салимов Хазар Саявуш оглу – 01.09.1974
5. Салимова Тамилла Агамирза гызы – 06.01.1935
(жители города Ханкенди)
6. Джавадов Али Мусул оглу – 15.06.1954
7. Исмаилов Исмаил Бахман оглу – 01.08.1955
8. Магеррамова Басира Вели гызы – 01.06.1954
Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести на территории Ходжалинского района 26 февраля 1992 года.
Собранные материалы приобщены к уголовному делу, предварительное расследование которого ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.