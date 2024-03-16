Продолжается расследование по факту обнаружения массового захоронения человеческих останков в ходе земляных работ, проводимых в рамках комплексных строительно-восстановительных работ в центре освобожденного города Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан говорится:

В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра на указанной территории, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 людям, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и бесчеловечному обращению, не были похоронены по отдельности и в соответствии с требованиями религии, места их захоронения не охранялись и не были помечены должным образом для их быстрого нахождения.

Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, юридического лица публичного права «Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук Азербайджана и азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста был проведен осмотр места происшествия. С целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза и лабораторные исследования, а также выполняются другие необходимые процессуальные действия.

На данном этапе судебно-генетической экспертизы установлены личности 8 лиц:

(жители Ходжалинского района)

1. Алиев Агаали Наиб оглу – 01.06.1933

2. Алиева Сурая Бехбуд гызы – 01.06.1933

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу – 01.06.1962

4. Салимов Хазар Саявуш оглу – 01.09.1974

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы – 06.01.1935

(жители города Ханкенди)

6. Джавадов Али Мусул оглу – 15.06.1954

7. Исмаилов Исмаил Бахман оглу – 01.08.1955

8. Магеррамова Басира Вели гызы – 01.06.1954

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести на территории Ходжалинского района 26 февраля 1992 года.

Собранные материалы приобщены к уголовному делу, предварительное расследование которого ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.