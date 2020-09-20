Представители Азербайджана получили назначения от УЕФА

Азербайджанский судья-инспектор Асим Худиев получил очередное назначение от УЕФА.

Как передает Report, Худиев исполнит обязанности судьи-инспектора на матче III квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Ростовом» и израильским «Маккаби». Он будет оценивать работу чешской бригады арбитров во главе с Петром Арделяну. Функции представителя УЕФА исполнит казахстанец Александр Кеплин.

Отметим, что матч пройдет 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» и стартует в 20:30 по бакинскому времени.

Также азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил первое назначение от УЕФА в текущем сезоне.

33-летний судья международной категории будет главным арбитром матча «Стяуа» (Румыния) и «Слован» (Чехия), который пройдет 24 сентября в городе Джурджу.

Агаеву будут помогать боковые арбитры Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а также четвертый судья Орхан Мамедов.

Израильтятин Шмуэль Штейф назначен судьей-инспектором, а грузин Бакар Джордания исполнит обязанности представителя УЕФА.