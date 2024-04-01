В Верховный суд Азербайджанской Республики назначаются новые судьи.

Этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону «О судах и судьях», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предложенной поправке, в соответствии с частью II статьи 97 закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» предлагается назначить судьями Верховного суда Азербайджанской Республики Гусейн Аиду Али гызы и Мухтарова Тейюба Асиф оглу, освободив их от занимаемых должностей судей в апелляционных судах.