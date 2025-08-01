Арбитры ФИФА из Азербайджана Алияр Агаев и Эльчин Масиев получили назначения на матчи Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, А.Агаев будет главным арбитром первого матча между командами RFS (Латвия) и KuPS (Финляндия), который пройдет в Латвии. Ему будут ассистировать боковые судьи Зейнал Зейналов и Акиф Эмирели. Обязанности четвертого арбитра исполнит Кямал Умудлу. Помощником арбитра VAR на этой встрече будет Ингилаб Мамедов.

УЕФА поручил Э. Масиеву судейство первого матча между командами ЧФР (Румыния) и «Брага» (Португалия), который состоится в Румынии. На этом матче боковыми судьями будут Эльшад Абдуллаев и Первин Талыбов, а четвертым арбитром — Фарид Гаджиев.

Отметим, что матч RFS – KuPS состоится 6 августа, а встреча ЧФР – «Брага» — днем позже.