В течение 18 — 19 июля 2022 года из поселка Ени Челебихан Шекинского района, где проживают вынужденные переселенцы, в больницу к врачам обратились более 200 жителей с признаками рвоты, резью в желудке и диареей. У пациентов был диагностирован гастроэнтерит, который считается инфекционным, им была оказана первичная помощь, после чего они были выписаны домой.

Предполагается, что инфекция могла попасть в организм посредством питьевой воды

(https://media.az/society/1067868923/v-sheki-za-sutki-v-bolnicu-obratilis-58-chelovek-s-odinakovymi-simptomami/).

Хотим напомнить, что гастроэнтерит (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — «желудок» и ἔντερον — «кишка»), или катар желудка и кишок это воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Чаще протекает в острой, реже в хронической форме. При одновременном поражении толстого кишечника диагностируется гастроэнтероколит. Сопровождается гипертермией, рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82)

Что же стало причиной питьевого отравления? Для получения ответа мы обратились к заведующему отделом территориального управления исполнительной власти Шекинского района Рафаилю Манафову.

«Этим вопросом занимается полиция и структуры здравоохранения», — сказал # заведующий отделом.

Как заявил на вопрос редакции глава отдела по связям с общественностью МВД Эхсан Захидов, пока ничего нельзя сказать о причинах отравления. «Ведется расследование», — заявил заведующий отделом.

Мы также обратились в Центральную больницу Шекинского района. Как сообщил помощник директора больницы Тариэль Насибов, численность больных продолжает расти. «К нам все еще прибывают новые инфицированные. Мы также проводим исследования для того, чтобы окончательно установить причину заболевания», — сказал нам Тариэль Насибов.