Представители США, Великобритании, Японии и нескольких стран Евросоюза призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Это произошло в понедельник на заседании Совбеза в Нью-Йорке. В качестве председателя выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Открывая заседание, Лавров заявил, что мир, как и в годы холодной войны, подходит к опасной черте. Министр в своей речи отметил, в ООН слишком много представителей стран Запада и слишком мало представителей из других регионов. Это, по мнению Лаврова, подрывает принцип многосторонности международных отношений.

Лавров возложил ответственность за российское нападение на Украину на США и их союзников. Глава МИД в очередной раз заявил, что цель российских войск – «защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО».

Представитель США в Совбезе Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия, которая в этом месяце председательствует в ООН, грубо нарушает принципы устава организации, начав захватническую войну, тормозя зерновую сделку и выйдя из договора об СНВ.

Представитель США считает, что ООН оказалась в условиях кризиса доверия. «Агрессия и захват территорий недопустимы с точки зрения международного права», – сказала она.

Томас-Гринфилд призвала к реформам ООН. С ней согласились представители Великобритании и Франции.

«Российское вторжение в Украину принесло невообразимые страдания украинцам и стало катастрофой для самой России. Российское поколение потеряло будущее, а правительство даже не объясняет зачем», – сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд.

Россия исполняет формальную роль страны-председателя Совета Безопасности ООН в апреле. (svoboda.org)