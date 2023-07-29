Посольство КНР призывает США придерживаться принципа «одного Китая» и не способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя предоставление американской администрацией военной помощи Тайбэю.

«Китай решительно против военных связей между США и Тайванем и поставок вооружений. Эта позиция неизменная и однозначная. США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также трех совместных коммюнике КНР и США и прекратить поставлять оружие Тайваню, прекратить создавать новые [осложняющие ситуацию] факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе, а также прекратить угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил Лю Пэнъюй.