Российский суд принял решение о высылке из страны в Азербайджан гражданина Армении, совершившего административное правонарушение на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает «Спутник-Армения».

Основанием для депортации в Азербайджан данного лица стало указанное в паспорте место рождения. Так, в паспорте гражданина Армении указывалось, что он родился в Азербайджане.

В судебном решении по ошибке было указано, что правонарушитель – гражданин Азербайджана. Сотрудники Генпрокуратуры Армении связались с российскими коллегами и сообщили им об этом. После вмешательства сотрудников российской прокуратуры в решение суда были внесены поправки, и гражданин Армении вернулся на родину.