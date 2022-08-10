Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС; Берлин принял его к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт. «Я прошу набраться терпения», — добавил он, отметив, что «правительство ФРГ приняло к сведению такое предложение на уровне ЕС». Представитель кабмина отказался от дальнейших комментариев.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указала на то, что на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа в Праге может обсуждаться это предложение. При этом она заметила, что оно включает запрет на выдачу виз не только для туристов из России, но и для представителей гражданского общества РФ, учащихся, родственников граждан стран ЕС. Зассе назвала «очень гипотетической» дискуссию о введении такого запрета. Она не уточнила, какой будет позиция Берлина по этому вопросу. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что Берлин против подобной идеи.