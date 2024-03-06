Введение виз для россиян может стать конфронтационным шагом. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

Рассуждая насчет въезда россиян в Грузию, президент Зурабишвили отметила, что момент для введения большего количества ограничений был упущен, и сейчас Грузия не сможет ограничить возможности для посещения страны россиянами так, чтобы это не вызвало резкой реакции из Москвы.

«Если сегодня изменится ситуация и мы будем вынуждены сказать, что это лишнее, это будет выглядеть конфронтационно. Поэтому заранее важно понимать, что для нас приемлемо действовать по этим принципам. Чтобы не уступать какие-то вещи, которые позже могут стать очень опасными», — заявила Зурабишвили.

Грузинский президент, в отличие от правительства страны, до этого неоднократно выступала за введение дополнительных ограничений для россиян.