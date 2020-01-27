Празднуй Борис! Или сможет ли Джонсон сохранить Великобританию?

Британия и ЕС подписали документ Брекзита. О том, как будет развиваться ситуация дальше, стоит ли ожидать распада ЕС, рассказал «Зеркало» директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили.

— Британия и ЕС подписали соглашение по Брекзиту. Как Вы оцениваете данное соглашение, и как оно повлияет на двусторонние отношения?

— Пока нельзя считать, что Британия и ЕС договорились. То, что мы все прочитали в СМИ, это только то, что королева и премьер министр Британии подписали документ, который обсуждают со своими европейскими коллегами. То есть пока Британия подписала документ, по которому они уже вышли из ЕС. Сейчас сторонам еще предстоит договариваться по регулированию взаимоотношений после выхода Британии.

Еще несколько месяцев тому назад, когда был, достигнут договор, парламент не принимал этот документ, после же победы консерваторов на последних выборах, соглашения прошли через парламент. Ну а после того, как королева Британии подписала этот документ, он превратился в закон.

Теперь начнется транзитный период, то есть 31 января 2020 года, Британия перестанет быть членом ЕС, но до конца 2020 года, будут соблюдаться общие правила. Настоящий Брекзит состоится именно тогда, а для того чтобы договориться по многим вопросам требуется время. К примеру, переговоры между ЕС и Канадой о свободной торговле длились 7 лет, а Британии и ЕС нужно уместиться в 11 месяцев. Думаю, насколько это будет сложно, объяснять не стоит.

Когда ЕС и Британия не могли договориться, тогда премьер министром была Тереза Мэй, и сторонники Брекзита вышли на улицы с лозунгами: « Сначала выходите, а потом договаривайтесь». Борис Джонсон пошел именно по этому сценарию, а пока стороны будут вести переговоры, будут действовать общие принципы ВТО. Перед сторонами всего 11 месяцев для соглашений.

— Британия должна выплатить неустойку в 60 миллиардов евро. Будет ли Британия платить? Как это будет регулироваться?

— Тут вопрос выплат по пенсионным обязательствам, который должен быть выплачен из бюджета ЕС. Получается так, что Британия уже не является членом ЕС, а Брюссель должен платить пенсии и страховки? Континентальная Европа не согласна с этим положением дел, а потому и требует 60 миллиардов евро. Для британцев же принципиально показать, что они покидают ЕС, а не Европу в целом.

Если в течение 11 месяцев договор между Британией и ЕС будет достигнут, то Британия будет платить эту неустойку, если же нет, то правительству Британии придется объяснять людям, почему они остались без европейских социальных пакетов.

— Стоит ли после этого ожидать развала ЕС?

— Когда британцы проголосовали за Брекзит, то Брюссель сделал максимально все, чтобы этот процесс для Лондона был болезненным. Таким образом, он показал всем остальным членам, что не будет терпеть подобные шаги других членов ЕС. Результат показал себя на выборах. Если раньше популисты набирали на выборах высокие проценты, то последние два года показали, что население начало больше обращать внимание на традиционные партии.

После Брекзита начали говорить о развале самой Британии. Шотландия хочет выйти из состава Британии, и требует проведения второго референдума, так как шотландцам во время первого референдума было обещано, что Британия останется в составе ЕС, но этого не произошло. Никола Стругеон ( глава Шотландии) хочет выйти из состава Британии, Борис Джонсон пока сопротивляется им, но северяне покажут еще свое упрямство. Отдельный вопрос – это Северная Ирландия, которая тоже может провести референдум для того, чтобы стать частью Ирландии. То есть перед Борисом Джонсоном стоит задача сохранить Великобританию.