Pray For Ganja: новый клип азербайджанских певиц напомнил миру об армянском терроризме – ФОТО, ВИДЕО

Певица Севиндж Агасиева, известная под творческим псевдонимом Sivva, в канун 29-ой годовщины Ходжалинского геноцида обратилась к теме террористических атак, совершенных армянами в мирных городах Азербайджана – Гяндже и Барде.

Об этом – новый клип певицы под названием «Pray For Ganja», сообщает #.

Песню Sivva исполняет совместно с юной звездой азербайджанской эстрады Фидан Гусейновой.

Премьера клипа состоялась на YouTube канале Севиндж Агасиевой и вызвала мгновенную реакцию многочисленной аудитории. Растроганные слушатели принялись делиться песней, вспоминая пережитый ужас, боль и отчаяние. При этом каждый считал своим долгом поблагодарить артистов и всю команду, работавшую над данным проектом.

Сама Sivva написала на своей странице в соцсети Facebook:

«Над этим проектом мы работали 4 месяца. Мы посвящаем его памяти жертв терактов в Гяндже, Барде, а также в Ходжалы и целом, в Карабахе. Неслучайно мы выбрали для премьеры день накануне очередной годовщины Ходжалинского геноцида».

Певица поблагодарила всех, кто оказал поддержку в данном проекте, в том числе заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, депутата Ганиру Пашаеву, Министерство культуры, Капитал Банк, выступивший в роли спонсора проекта, и другим организациям.

«Искренне благодарна каждому музыканту, творческому и техническому персоналу, внесшим свой вклад в эту работу», — добавила певица, призвав поклонников еще раз напомнить миру о преступлениях, совершенных армянскими террористами в октябре 2020 года.

Фидан Гусейнова, также задействованная в проекте, прославилась после выступления на одной сцене в Баку с певицей Ларой Фабиан. Имя этой юной певицы включено в «Золотую книгу талантов Азербайджана». Она является президентской стипендиаткой и представляла нашу страну на конкурсе детское «Евровидение» в 2018 году.

Посмотреть клип Pray For Ganja можно здесь: