Став мировым рекордсменом по числу введенных санкций, Россия начинает полет в экономическую пропасть.

По итогам апреля российский ВВП сократился впервые с начала войны — на 3% в годовом выражении (после роста на 1,3% в марте и 4,1% в феврале). Такие данные опубликовало в среду Минэкономразвития, отметив, что падение экономики стало результатом «беспрецедентного санкционного давления».

Впервые с февраля 2021 года спад выпуска был зафиксировано в большинстве базовых отраслей. Промышленность просела на 1,6%, добыча нефти и газа почти на 10%, а автопром практически встал (-85,4%).

Оборот розничной торговли рухнул на 9,7% — рекордно с локдаунов пандемии-2020 после того, как граждане истратили запасы свободных денег, цены взлетели рекордно за 20 лет, а иностранные компании оборвали поставки импорта и начали закрывать магазины.

Еще сильнее — на 11,9% — обвалилась оптовая торговля. Грузооборт транспорта просел на 5,9%.

«Апрель стал первым месяцем, полностью отразившим рецессию, — констатирует Софья Донец, экономист «Ренессанс Капитала». — Потребление существенно просело после лихорадочного роста в марте».

Пока президент Владимир Путин с телеэкранов заверяет россиян, что экономика выдерживает санкции, а инфляция в стране в разы меньше, чем на Западе, прогнозы экономистов становятся все мрачнее.

Опрос Bloomberg, проведенный в мае показал, что большинство экспертов ждут двухлетнюю рецессию, первую с середины 1990-х, которая к 2024 году обнулит более 10 лет экономического роста. Согласно консенсус-прогнозу ВВП упадет на 10% в этом году (рекордно с 1994 года) и еще на 1,5% — в следующем.

«Санкции душат экономику России, — отмечает Скотт Джонсон, экономист Bloomberg Economics. — Власти предотвратили более резкий крах, стабилизировав финансовую систему, но выпуск будет сокращаться дальше по мере того, как проблемы распространяются за пределы ориентированных на внешнюю торговлю секторов».

Официальный прогноз правительства оптимистичнее независимых оценок, но и в нем власти признают: падение ВВП продлится два года и накопленным итогом станет беспрецедентным с середины 1990х (7,8% в 2022 году и 0,7% в 2023-м).

За год Россия потеряет от 9% до 17% добычи нефти, от 6% до 8% добычи газа, более 19% инвестиций, а падение уровня жизни — на 6,8% в пересчете на реальные располагаемые доходы людей — будет максимальным с 1998 года. (moscowtimes.ru)