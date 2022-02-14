Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев подал в отставку. Данную информацию озвучил АПА директор Института математики и механики Мисир Марданов. Вице-президент НАНА Расим Алгулиев в свою очередь заявил, что Мехтиев уже написал заявление и намерен завтра направить его президенту. «Он сказал, что уходит в отставку из-за ситуации внутри и вокруг Академии», – отметил Алгулиев.

Позже появились детали случившегося. Как сообщили Minval.az в пресс-службе НАНА, 14 февраля состоялось заседание президиума Академии. Открывая заседание вступительным словом Мехтиев отметил, что он принял решение покинуть свой пост в НАНА «в связи с возрастом», а не из-за критики, с которой он сталкивался в последние недели.

Мехтиев поблагодарил членов президиума за совместную работу в течение двух лет и четырех месяцев и «выразил сожаление в связи с невозможностью реализации некоторых успешных проектов во имя нашей науки из-за пандемии». «Академия прошла долгий путь и всегда должна быть с государством. Деятельность наших ученых должна быть в этом направлении, вся работа должна строиться в соответствии с государственной политикой. Господин президент очень тепло ко мне относится. Я всегда был привержен одному убеждению: сначала государство, потом личные вопросы. Господин президент претворяет в жизнь политику Гейдара Алиева. Наши ученые и члены Академии должны быть вместе с президентом на этом пути», — приводит слова Мехтиева пресс-служба НАНА.

Пока неизвестно, кто станет его преемником, но вся эта история, безусловно, достойна отдельного комментария. Потому, что широкая общественность увидела, что из себя в реальности представляют многие из тех, кто претендуют на статус отечественной политической элиты. Это, в реальности, управляемые лилипуты, пешки в чужой игре, готовые «внезапно прозревать» по команде.

Экс-министр образования Мисир Марданов, этот персонаж, который ввел в оборот систему поборов в школах, с которой до сих пор не получается справиться, попытался предстать в роли главного в очереди «внезапно прозревших». Причем, договорился он до того, что свалил на Рамиза Мехтиева вину за то, что блогер Бахтияр Гаджиев не сумел продолжить свое образование в США за государственный счет. Мол, сам Марданов дал положительное заключение по поводу данного предложения, но коварный Рамиз Энверович наложил, понимаешь ли, вето на эту инициативу.

Речь шла о периоде, когда сам Марданов был министром образования. Но в ту пору и до последнего времени, на протяжении немалого числа лет, Мисир-муаллим стоически молчал. Нет, в душе он всегда недолюбливал Мехтиева, но поведать о своем отношении к экс-главе АП решился только сейчас. Поразительной «смелости» и «принципиальности человек, этот Марданов.

Но разве он один такой? Нет, конечно. Широкая общественность увидела , как голос подал даже бывший физкультурник, многоразовый депутат ММ Сиявуш Новрузов. Да, тот самый, кто пришел на свадьбу внучки Рамиза Мехтиева, сначала отрицал этот факт, а потом, когда скандал набрал обороты, сдал всех с потрохами, лишившись высокого статуса в правящей партии.

В период, когда Мехтиев был в фаворе, автор большого числа легенд о самом себе и один из самых трагикомичных персонажей нашего парламента, не только «героически» помалкивал, но и видел в Рамизе Энверовиче «гиганта мысли». Впрочем, не Новрузову достанется звание чемпиона страны по прогибу. Таковым, на мой взгляд, должен быть объявлен председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев.

Он тоже призвал Р.Мехтиева подать в отставку. Мол, мешал экс-глава АП развитию науки в нашей стране. Теперь она, наука наша, спасена и прямо с завтрашнего дня, надо полагать, начнется ее стремительный ренессанс, а мир будет не в состоянии поспевать за фиксацией новых открытий азербайджанских ученых. Интересно же в данном случае то, что «внезапно прозрел» тот самый Мехбалыев, который, как и многие коллеги, по очереди жаждущих лягнуть того, кто именовался аж целым «серым кардиналом», молчал в период всесилия Мехтиева.

Более того, Мехбалыев приходится родственником бывшему помощнику президента Азербайджана Али Гасанову. Которого, в свою очередь, обосновано называли «правой рукой» Р.Мехтиева. В соцсетях об этом вспомнили, дав такую оценку действиям Мехбалыева, что стыдно даже цитировать все эти «эпитеты» в адрес Саттара-муаллима. Впрочем, не по этой причине он заслужил чемпионство в соревновании по добиванию Р.Мехтиева.

Отставки, теперь уже экс-главы НАНА, требовал тот, кто удержался в кресле после того, как 25 декабря 2013 года акт самосожжения совершил инвалид Карабахской войны Заур Гасанов, который в итоге скончался от полученных ожогов. З.Гасанов открыто обвинял во всех своих бедах С.Мехбалыева. Но тот, в итоге, не был привлечен к уголовной ответственности и умудрился усидеть в кресле главы Конфедерации профсоюзов.

Для полноты картины, нужно было бы, чтобы Р.Мехтиев выступил с жесткой критикой в свой собственный адрес, призвав самого себя подать в отставку и подписав в итоге соответствующий документ. Впрочем, даже без этого данная ситуация выглядела, как один позорный фарс. И Р.Мехтиев, который вначале называл своих критиков теми, кто пытается отвлечь народ от злободневных проблем, напоследок заявил, что деятельность наших ученых должна строиться в соответствии с государственной политикой.

Он выглядел очень жалко, когда пытался уверить всех и прежде всего самого себя в том, что в отставку он подает вовсе не по причине длины очереди «внезапно прозревших» его критиков, а в связи с возрастом. Не садиться вовсе в кресло главы НАНА или уйти с этой должности намного раньше, не допуская такого позорного финала, он не сумел. Жажда власти сыграла свою печальную роль. Но в итоге Р.Мехтиев напоролся ровно на то, за что боролся. И все увидели, насколько в реальности жалок и мелок был тот, кого когда-то возводили в ранг едва ли не «азербайджанского Талейрана».