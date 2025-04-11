Министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в том, что мир между Россией и Украиной достижим в ближайшем будущем. Об этом он заявил в Брюсселе по итогам заседания контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). Писториус отметил, что в условиях продолжающейся войны РФ против Украины, партнеры продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

«Мы будем оказывать военную помощь разного рода. Мы хотим помочь Украине стать сильнее в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечить ее средствами связи, средствами борьбы с беспилотниками, системами навигации, разведки и прослушивания», — заявил он. По словам министра, ожидается, что до 2029 года Германия выделит Украине более 11 млрд евро дополнительно к тем средствам, которые Берлин обещал предоставить ранее.

«Германия гарантирует, что Украина и в дальнейшем будет получать выгоду от нашей совместной военной поддержки», — добавил Писториус. И тут стоит отметить, что Писториус анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины. По его словам, Германия предоставит еще четыре ЗРК IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для комплексов Patriot. Он также сообщил, что лидеры обсудят просьбу Украины о производстве ракет по лицензии на местном уровне. Писториус также сообщил о перспективах поставок новых систем IRIS-T в ближайшие годы, а также 1100 дополнительных наземных обзорных радаров.

Правда, в этой германской бочке меда есть и ложка дегтя. Украинские военные на фронте испытывают определенные трудности с поставленными системами вооружения от Германии, так как они, по всей вероятности, частично пригодны к ведению войны. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заместителя германского военного атташе 11 апреля. Телеканал отмечает, что ознакомился с документом, содержащим протоколы лекции заместителя военного атташе, которую он прочитал в январе около 200 младшим офицерам бундесвера в городе Делитч.

Как говорится в материале, атташе утверждал, что Panzerhaubitze 2000 является «выдающейся системой вооружения», но демонстрирует «столь высокую техническую уязвимость, что ее пригодность для войны подвергается серьезному сомнению». Основной боевой танк Leopard 1A5 оказался надежным на передовой, но часто используется украинцами «только в качестве импровизированной артиллерии из-за слабой брони», добавил атташе. А что касается более нового Leopard 2A6, стоимость ремонта которого так высока, что ремонт на фронте часто невозможен, сообщил он.

Журналисты пишут, что результаты относительно самой современной системы противовоздушной обороны также были неоднозначными: система IRIS-T очень эффективна, но цена на боеприпасы была слишком высокой и их «не было в необходимых количествах». Медиа добавляет, что система Patriot по своей сути является «прекрасной системой вооружения», но «непригодной для использования в бою», поскольку транспортные средства, производимые MAN, слишком старые и для них больше нет запасных частей.

Такие вот имеют место проблемы. Но, в любом случае, во время заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе государства-участники пообещали Киеву увеличить военную помощь на общую сумму €21 млрд. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания, его цитирует «Европейская правда».

«Мы с министром Писториусом совместно провели сегодняшнее заседание. 51 страна и партнер были вовлечены в контактную группу из Европы, Индо-Тихоокеанского региона и Южной Америки. Новые обязательства по военной помощи, объявленные сегодня в рамках контактной группы, составляют более €21 млрд», – сказал Хили. Также он сообщил, что в этом году Великобритания потратит £4,5 млрд на военную поддержку Украины, что является самым высоким показателем за всю историю. Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на £450 млн ($589 млн).

Все это говорит о том, что даже при кардинальной смене позиции США, а мы видим попытки Белого Дома оказывать давление не столько на Россию, сколько на Украину, уже заметно, что Великобритания и ФРГ усилили помощь стране-жертве оккупации. Много чего обещает, но гораздо меньше делает Франция. Но тут, как говорится, любая помощь будет уместна. Поможет ли все это Украине победить в войне, отвоевывать оккупированные Россией территории? Нет, не поможет. Но совокупность факторов, в том числе и падение мировых цен на нефть, может привести к временной остановке этой кошмарной войны. Именно временной.

В этой связи напомню про заявление, которое сделал на этой неделе, выступая на состоявшемся накануне в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку» президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией. Россия объявила оккупированные территории частью России. Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины, Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике. К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции. Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же самое сделали мы. Мы вышли к своим рубежам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире»,- заявил глава нашего государства. И это бесспорная правда. Как бы и кого бы не пытались убедить в обратном в Москве, Киеве, Лондоне и Берлине.