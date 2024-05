За время войны в Украине Германия помогла Киеву вооружениями и финансами на общую сумму в 28 миллиардов евро. Но теперь возможности Берлина иссякают и «находятся на пределе», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы действительно довели это до предела», — отметил он. По словам канцлера, иссякают также и возможности НАТО. Шольц также отметил, что Берлин недавно передал в распоряжение ВСУ две системы Patriot, скоро должна поступить и третья.

Глава германского правительства подчеркнул, что ракеты дальнего радиуса TAURUS в Украину поставляться не будут. Наводить их могут только немецкие военные, но в таком случае они станут «частью конфликта», что недопустимо. Он добавил, что ФРГ поддерживает Украину, но «не даст конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО».

При этом, если называть вещи своими именами, конфликт между НАТО и Россией, пусть и не прямой, уже идет. Ведь, украинская армия получает оружие, военную технику из стран-членов НАТО. Плюс, имеет место регулярное обучение украинских военнослужащих в странах-членах НАТО.

В целом же, не будь всей этой помощи со стороны США, Великобритании, Германии и ряда иных стран, положение дел на фронте могло быть куда более катастрофическим для украинской стороны. При этом, поражает и статистика потерь с российской стороны. Только за прошедшие сутки Россия потеряла на войне еще 1110 оккупантов. То есть, в среднем, за четыре-пять дней российская армия теряет столько, сколько азербайджанская армия потеряла за всю 44-дневную войну.

При этом, наша армия воевала за правое дело, освобождала временно оккупированные территории нашей страны. А ради чего воюют российские военнослужащие? Чтобы сравнять с землей очередной, некогда цветущий украинский город? Чтобы варварски разграбить его, вернувшись домой с коллекцией, состоящей из унитазов, стиральных машин, телевизоров, утюгов, золота, серебра и даже бижутерии, которые были найдены в домах украинцев?! И как потом со всем этим жить, что рассказывать своим детям и внукам? Что «деды воевали», оказывается, с народом, который сами же назвали «братским», убивая его стариков, женщин, детей?! Обойти же эти очевидные факты никак не получится, как бы не тужилась российская пропаганда.

Поразительно, впрочем, не только это. Общие потери российской оккупационной армии в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 501.000 военных убитыми и ранеными. Это колоссальная цифра.

Но никакого социального взрыва в России нет. Все там, в целом, оправдывают войну, которую их страна ведет на территории независимого государства. И в покаяние россиян, даже в будущем, я не верю. Не было у советских граждан чувства вины за войну в Афганистане, не было у россиян покаяния за войну против Грузии, за аннексию Крыма, за поддержку сепаратизма и терроризма в Донбассе. Не будет никогда у них покаяния и за все то горе, что они принесли на украинскую землю, начиная с 24 февраля 2022 года.

Получается, что единственный способ остановить всю эту российскую оккупационную орду только нанеся ей поражение на поле боя. При этом, поражаешься тому, сколько уже уничтожено российской военной техники. Просто вчитайтесь, вдумайтесь в эти цифры: танков — 7 662, боевых бронированных машин — 14 803, артиллерийских систем — 12 953, РСЗО — 1 083, средств ПВО — 814 , самолетов — 357 , вертолетов — 326, БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 425, крылатых ракет — 2 209 , кораблей/катеров — 27, автомобильной техники и автоцистерн — 17 639 , специальной техники — 2 111 единиц.

Совершенно очевидно, что с помощью такого количества военной техники и при таких потерях в живой силе, российская армия могла бы захватить все страны Балтии, в придачу с Молдовой . Или весь Южный Кавказ. Рассуждаю, конечно, чисто гипотетически и теоретически. Но любой военный эксперт подтвердит, что потери России колоссальные. Но, увы, даже они не говорят о том, что есть вероятность прекращения войны в ближайшее время.

Исторически так сложилось, что особого горя по поводу потерь в войнах в живой силе в России не было. Цена человеческой жизни там всегда была стократно ниже, чем в европейских странах. Также дело обстоит и сейчас. Поэтому вопрос стоит лишь в том, есть ли у России достаточное количество оружия и денег, чтобы продолжать войну. С оружием, увы, там все относительно неплохо. В частности, Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и стоят они в четыре раза дешевле. Об этом свидетельствует анализ, которым поделилось издание Sky News. Подсчеты консалтинговой компании Bain & Company подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины, поскольку они полагаются на поставки боеприпасов из США и Европы для борьбы с РФ. Кроме того, некоторые высокоточные вооружения американского производства, поставляемые в Украину, оказались неэффективными на поле боя, а их точность значительно ухудшилась из-за российских помех.

Как пишет The New York Times со ссылкой на данные двух конфиденциальных украинских отчетов, эти снаряды показали хорошие результаты, когда впервые были введены на поле боя, но потеряли эффективность, когда россияне адаптировали свою защиту. Проблема заставила украинских военных прекратить использование некоторого вооружения. Впервые о неэффективности западного оружия написало издание The Washington Post. Речь шла о 155-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде Excalibur и наземной бомбе малого диаметра (GLSDB).

Дело в том, что Россия развернула системы радиоэлектронной борьбы вокруг статических целей, таких, как штабы и командные центры, которые могут быть целями украинского высокоточного оружия. «Системы создают такое количество помех, что заглушают сигнал GPS, который управляет программным обеспечением нацеливания Excalibur», — сказал Томас Витингтон, научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб и специалист по радиоэлектронной борьбе.

Данные в отчетах подтверждают комментарии украинских военных официальных лиц последних месяцев, в том числе бывшего главкома Валерия Залужного, который заявил, что некоторые западные снаряды обеспечили Украине значительное преимущество над российскими силами, но только на короткий период времени. Генерал Залужный назвал снаряд Excalibur ярким примером западного оружия, которое потеряло эффективность из-за того, что его система нацеливания использует GPS, которая особенно чувствительна к российским помехам. Все это, в свою очередь, объясняет неготовность России отказываться от политики захвата новых украинских территорий при полном отказе от возврата того, что уже оккупировано ею. На этом фоне разговоры о том, что возможности союзников Украины иссякают и «находятся на пределе», звучат особо тревожно.