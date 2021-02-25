«Позиция официального Баку способна повлиять на ситуацию в Армении»

Армия выступила против премьер-министра Никола Пашиняна. Вчера он критически отозвался о качестве российских ракет «Искандер», по его словам, худо показавших себя в ходе Второй Карабахской войны. Затем, согласно процедуре, через президента Армении, уволил первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, который со смехом прокомментировал журналистам его слова. А сегодня члены Генштаба вместе с начальником Оником Гаспаряном написали призыв Николу уйти в отставку.

Тот в ответ призвал своих сторонников собраться на центральной Площади Республики в Ереване.

Многие сейчас высказываются на предмет того, что это явно Москва дала такое указание руководству ВС Армении. Мол, выступление Пашиняна по «Искандерам» сильно разозлило Кремль, и он дал команду руководству Вооруженных сил Армении выступить против правящей команды.

При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле с тревогой наблюдают за событиями в Армении, и что ситуация должна оставаться в конституционном поле.

Но что ждет регион, если Пашиняна сместят сейчас? В нынешних условиях все остальные более-менее заметные политические силы Армении полны реваншистских настроений. В головах у них, как видно со стороны, только одно – как можно быстрее усилить армию и отвоевать назад ранее оккупированные территории Азербайджана. И это на фоне огромного массива продолжающих накапливаться социально-экономических и гуманитарных проблем.

В чем причины создавшейся сегодня ситуации противостояния в Ереване? И каким может быть ее вероятное продолжение?

Вот что заявил # известный армянский общественный деятель, председатель Ассоциации «Текали» Георгий Ванян:

— Независимо от политических разногласий, призываю всех граждан Армении поддержать всенародно избранное правительство Никола Пашиняна. Незаконные, антиконституционные действия криминальной олигархии во главе с Робертом Кочаряном грозят потерей армянской государственности.

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Всецело соглашусь с господином Песковым – политическая ситуация в Армении должна оставаться в конституционном поле. Выход из политического кризиса есть, и ранее, не без сложностей, он был принят всеми сторонами – досрочные парламентские выборы. При этом очевидно, что сам Никол Пашинян, в виду того, что он является одной из главных причин кризиса в Армении, должен отказаться от участия в выборах и более не занимать важных государственных постов в стране.

О конфликте между армянским генералитетом и Пашиняном известно было давно – еще до Второй Карабахской войны. После того, как Пашинян попытался провести чистки в руководстве Вооруженных сил Армении и инициировал политические репрессии в отношении целого ряда «больших погон» — самой скандальной стала история с отзывом Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) и выдвинутые в отношении него совершенно абсурдные обвинения.

Этот шаг со стороны Пашиняна был справедливо расценен другими участниками ОДКБ как попытка развала организации в интересах НАТО и США – марионеткой последних, к слову, нынешний премьер-министр Армении является. К счастью, Пашиняну этого не удалось.

Совершенно неочевидно, что новые власти Армении (даже в случае военного переворота) станут проводить реальную реваншистскую политику: вновь начинать военные действия по захвату азербайджанских территорий. С большой долей вероятности можно полагать, что этого не будет вовсе. Однако в силу многолетней госпропаганды и реального потрясения от поражения в осенней военной кампании армянское общество (как в самой Армении, так и в армянских общинах по всему миру) требует реванша. И подобные настроения будут сохраняться еще продолжительное время, хотя и будет наблюдаться их логичное эволюционное угасание. Тем быстрее, чем активнее в этом направлении будет работать и сам новый официальный Ереван, и, как бы ни казалось странным, официальные Баку и Анкара, а также, конечно, официальная Москва.

Однако сейчас объективная ситуация такова, что стремящиеся получить власть политические силы вынуждены подыгрывать реваншистским настроениям обществам и делать соответствующие заявления, условно говоря «бряцать оружием». И будут продолжать это какое-то время после прихода к власти – с целью укрепления своих позиций.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Нынешнее развитие ситуации в Ереване было ожидаемым. Шла борьба за власть, сместить Пашиняна пытались две группировки – Кочаряна, и Сержа Саргсяна. К сожалению, нашей политической элите не очень хорошо известны особенности противоречий внутри армянской политики.

За каждой армянской группировкой стоит отдельная поддерживающая сила в Москве. Кочарян – ставленник Кремля, которого поддерживают Путин, Патрушев. А Саргсян всегда был связан с высшими военными кругами РФ.

Попытки заставить Пашиняна уйти в отставку путем митинговой активности показали, что среди населения по меньшей мере лояльных премьер-министру гораздо больше, чем желающих вернуть к власти «бывших». И акция 20 февраля, собравшая максимум 5 тысяч участников, показала, что этот путь не имеет абсолютно никакой перспективы.

И неслучайно, что так широко отреагировало на заявление Пашиняна по «Искандерам» именно военно-экспертное сообщество России.

То есть, делать ставку на население смысла нет, и решено было сделать ее на Генштаб Армении. Безусловно, такое могло быть санкционировано только Москвой. Я думаю, заявление Пескова по Армении, с упоминанием «конституционности», тоже прозвучало неспроста – это проявление борьбы двух конкурирующих политических групп в Москве.

Что случится, если Пашиняна отстранят? Это создаст еще большую угрозу войны. Это наихудший сценарий для нас. Новая война нужна России, которая пока не достигла всех своих целей в нашем регионе. Неслучайно российские миротворцы проводят учения в Карабахе, неспроста они фактически возрождают «Армию обороны Арцаха», поддерживают сепаратистов.

В случае прихода к власти в Ереване реваншистов, им нужен будет какой-то военный успех. Например, «вернуть» Гадрут и Шушу. Поэтому Азербайджан должен быть сейчас начеку.

У реваншистов другого выбора нет. Экономически поднять Армению они не в состоянии. Тем более, что это требует времени – не месяцев, а лет. Россия в этом тоже не заинтересована. Так что сценарий очередной войны может стать актуальным. Причем, провокации могут начаться и для того, чтобы снять Пашиняна. То есть, он попытается остановить всё это, а его объявят под этим соусом «предателем национальных интересов» и отстранят.

Но, по всей видимости, после заявлений Генштаба, активирован уже другой сценарий – военного переворота. И тут Азербайджан тоже должен быть готов – нужно мобилизовать всех своих сторонников в мире поддержать нас. Нужно объявить, что в случае насильственной смены власти в Ереване, а тем более военным путем, Азербайджан будет считать новое правительство Армении нелегитимным, и говорить с ним не будет. Такая позиция официального Баку повлияет на ситуацию в Армении. Потому что, насколько я вижу из армянской прессы и передач тамошних видеоблогеров, в Армении сегодня очень внимательно следят за позицией Азербайджана по всему этому спектру вопросов.