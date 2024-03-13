Наивно полагать, что Франция способна обеспечить безопасность Армении.

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были контрактные обязательства, и где она обязана была это делать, так как за это получала деньги: «Это африканский континент. Французская миссия в этих странах оказалась весьма неудачной. Это было вызвано каким-то политическим недоразумением. Потому что Франция оставила в одиночестве своих сторонников в самый критический для этих стран момент, бросила их. Эти страны начали искать страну, которая заменит присутствие Франции и обеспечит их безопасность. Не нужно забывать о том, как провалилась миротворческая и посредническая миссия Франции в регионе Сахары. Мне кажется, это очень яркий пример», — сказала пресс-секретарь МИД России.