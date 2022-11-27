27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, передает министерство обороны Азербайджана.

«Кроме того, 27 ноября с 11:30 до 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — сообщили в министерстве.