2 октября с 17:20 до 18:00 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций близ населенного пункта Азизли Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, на наши позиции, расположенные на указанном направлении, посредством боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.

«Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, на указанном направлении были приняты адекватные ответные меры», — отмечается в сообщении.