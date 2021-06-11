Глава УАФ Андрей Павелко сообщил об итогах переговоров с УЕФА по размещению надписи «Героям слава» на новой форме сборной Украины.

«Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик.

Итоги переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Украине» и «Героям слава», изображение карты Украины.

2. Мы доказали, что «Слава Украине», «Героям слава», большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года.

Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса.

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью «Слава Украине».

Лозунг «Героям слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020.

Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле», – написал Павелко. (sports.ru)