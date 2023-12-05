Всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии РФ звание Героя и ставшим кавалерами ордена «Золотая Звезда», будет предоставлено от государства собственное жилье.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства 5 декабря.

Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: Украина защищает тех, кто защищает Украину».

«По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена «Золотая Звезда». Все без исключения», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, такими наградами были отмечены уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.

«Государство позаботится о каждом из них — и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну», — заявил президент.

Также глава государства поблагодарил всех украинских защитников-Героев за мужественный отпор интервентам.

«Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине — Украине, которая победила. Которая победит», — говорится в обращении Зеленского.

Глава государства сегодня также вручил 12 сертификатов на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и еще 9 таких сертификатов — семьям погибших Героев, сообщили в Офисе президента.