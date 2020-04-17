«Поведение некоторых людей в изоляции доходит до абсурда, над такими и пошутить не грех!»

Азербайджанские квнщики ушли в виртуальную реальность. Теперь вместо сцены, переполненного зрителями зала и волнения, они расслаблено сидят дома, записывают юмористические ролики, а вместо табличек с оценками жюри получают лайки. В Азербайджане впервые стартовал виртуальный сезон КВН, в котором принимают участие 7 команд. Видеоролики размещаются на официальной странице Азербайджанского клуба веселых и находчивых в соцсети Instagram.

По схеме сезон идентичен с оригинальным – веселые и находчивые представили свои команды на фестивале, после чего началась игра на убывание. В финале встретятся команды, набравшие максимальные баллы от жюри. А пока идет борьба за выход в полуфинал.

О том, как готовятся команды в условиях домашней самоизоляции, корреспондент # разузнал у их капитанов.

Надир Бабаев, капитан и руководитель команды КВН экономического университета «Baksovet Ushaglari»:

— Виртуальный сезон — это креативное, но и неожиданное решение. На первый взгляд может показаться: «а какая разница, где шутить?». Но это далеко не так. Я рассматриваю виртуальный сезон как шанс и новый опыт. Шанс не расслабляться, продолжать делать то, что мы делаем в повседневной жизни. Однако ощущение сцены, то тепло, которое исходит от зрителей — его не сравнить ни с чем! Поэтому мы с нетерпением ждем возвращения на сцену.

Эльдар Гасанов, капитан Сборной азербайджанцев России «ПАХЛАВАteam», лидирующей в сезоне на данный момент:

— Самое главное в виртуальном КВН – удачный кадр. Именно он решает многое. В ход может пойти все, что угодно, даже «афтафа». О чем шутить? Обо всем на свете! Главное делать это качественно. Достаточно собраться трем мушкетерам из «ПАХЛАВЫ», как юмор создается из ничего. Конечно, мы скучаем по сцене. Вся прелесть в том, когда ты посылаешь заряд эмоций в зал и получаешь энергию в ответ. Это – бесценные моменты. Собственно, поэтому мы и играем в КВН.

Зейнал Искендеров, капитан команды «Ən Salamat» Академии физической культуры и спорта:

— Важно, что даже несмотря на такой сложный этап нашей жизни, у нас есть возможность пошутить самим и поднять настроение виртуальной аудитории. Шутить, когда все вокруг обеспокоены, нужно осторожно. Но темы находят себя сами. Мы, к примеру, много шутим о мужчинах, которые сидят дома на карантине…Успех виртуального сезона достаточно прост – хорошая шутка, удачный кадр и телефон с крутой камерой.

Мехрибан Гусейнова, капитан команды «Yeddi Gözəl» (Бакинская Музыкальная Академия):

— На самом деле ситуация сейчас далеко не шуточная. Поэтому, мы стараемся шутить аккуратно и делаем юмор с социальным посылом. Отрадно, что нам дали возможность продолжать свою миссию в виртуальном сезоне, но КВН всегда был игрой сцены, и главная суть в находчивости, а не в заранее снятых видео. Но, на данный момент, учитывая ситуацию — это отличная идея, и благодаря этому проекту лично мне есть чем заняться на карантине. Нам приятно делиться своим настроением, юмором и закалкой с нашим народом, надеюсь, это поднимает людям настроение.

Самир Азимов, капитан команды КВН «Bir Show» (организация Bir könüllü)

— Виртуальный формат – это временное явление и неплохая альтернатива в сложившейся ситуации. Но такая подача КВН уменьшает дух соперничества. Ну, а для того, чтобы снять качественный ролик, нужны не только технические возможности, но и актерские навыки. Это уже – работа на камеру, и тут без этого никак.

Муртузали Мурадов, капитан команды «Genesis» Азербайджанского технического университета:

— Виртуальный сезон – хорошая идея. Многие в Интернете активно шутят на тему пандемии, но я считаю, что это неуместно, ведь каждый день болезнь уносит жизни людей по всему миру. Но можно пошутить над глупыми поступками людей, которые порой не знают чем занять себя дома, в изоляции. Поведение некоторых людей в такой ситуации доходит до абсурда, и пошутить над такими «персонажами» — это не грех.

У каждой команды свой подход и свои фишки. Не стоит раскрывать секреты или же учить кого-то как снимать качественное видео, ибо этому люди учатся годами. А мы квнщики, и наша стихия – это сцена.

В жюри виртуального сезона вошли звезды эстрады и медийные персоны. Один из них – участник прославленной команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровин.

В интервью # он рассказал, что положительно оценивает идею перенести сезон в виртуальное пространство в условиях пандемии:

«В период изоляции творческие люди не должны оставаться без своего привычного ритма. Поэтому, идея виртуального сезона КВН сама по себе очень хорошая. Иное дело в уровне подготовке команд. Доволен не всеми, поэтому рекомендую командам приложить больше усилий и стараний», — резюмировал легендарный квнщик.