Россия отказалась от проведения Армейских международных игр (АрМИ) в 2023 году после масштабных потерь танков в ходе войны в Украине.

Теперь международные игры, в которые входят «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Конный марафон» и другие конкурсы, будут проводиться раз в два года, пишет ТАСС со ссылкой на два источника, близких к Минобороны.

«Было принято решение проводить Армейские международные игры раз в два года. Соответственно, в этом году состязания были отменены, следующие игры пройдут в 2024 году», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, решение приняли несколько недель назад, а соответствующую информацию уже начали доводить до заинтересованных сторон. В 2023 году АрМИ планировалось провести в России и других странах, которые еще в 2022 году заявили о готовности провести на своей территории конкурсы в рамках армейских игр.

При этом в 2022 году подобные игры проходили на территории 12 государств, в том числе в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Иране, Китае, Узбекистане и др. В них участвовали более 260 команд из 35 стран, в общей сложности более 6,5 тыс. человек.

Россия потеряла за год и полтора месяца войны в Украине 10 055 единиц военной техники, следует из данных на 18 апреля проекта Oryx, который фиксирует документально подтвержденные потери техники российской и украинской сторон.

В частности, российская армия лишилась 1902 танков, из которых 1157 были уничтожены, 544 захвачены, 102 брошены, а 99 повреждены. На втором месте по потерям боевые машины пехоты — 2305 потерянных единиц, из которых было уничтожено 1496 штук, захвачено 608, брошено 129, а повреждено 70.

Больше всего танков — почти 100 штук — Россия потеряла во время украинского контрнаступления под Харьковом в сентябре. Ранее, в мае 2022 года, около 80 единиц бронетехники было потеряно в результате бездумных попыток переправиться через реку Северский Донец. В феврале 2023 года под Угледаром генерал-полковник Рустам Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрел артиллерии, потеряв 103 единицы техники, включая 36 танков.

Неумение эффективно воевать демонстрируют не только генералы, но и командиры на передовой, которые потеряли 240 машин, служивших командными пунктами и станциями связи. (moscowtimes.ru)