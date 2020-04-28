Потери «Реала» и «Барселоны» из-за коронавируса могут составить 300-400 млн евро

Стало известно, какие финансовые потери могут понести «Реал» и «Барселона» из-за пандемии коронавируса.

По информации Cadena SER, из-за приостановки сезона и матчей при пустых трибунах до конца декабря «Реал» и «Барселона» потеряют от 300 до 400 млн евро.

Согласно предварительным подсчетам лиги, к декабрю эти клубы недосчитаются более 50 млн евро, которые получили бы только от продажи билетов.

Если этот сезон не будет доигран, а весь следующий придется провести без зрителей, испанский футбол потеряет около 1,6 млрд евро без учета возможных потерь доходов по спонсорским контрактам. Вместе с ними сумма вырастет до 1,9 млрд.

Отмечается, что при худшем сценарии некоторые клубы могут даже прекратить существование. (sports.ru)

| 2020-04-28T00:03:52+00:00 28 апреля 2020, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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