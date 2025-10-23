В Азербайджане в следующем году планируется сохранение минимальной заработной платы на нынешнем уровне — 400 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на 2026 год.

«Поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам от физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью (для самих индивидуальных предпринимателей без учета выплат, связанных с работниками), прогнозируются в 2026 году в размере 103,5 млн манатов при минимальной заработной плате 400 манатов», — отмечается в документе.