Поставить на паузу: будут ли приостановлены выплаты по кредитам в стране?

Граждан, помимо безопасности из-за угрозы распространения коронавируса, беспокоит также, на что им жить в период карантина и как выплачивать имеющиеся кредиты.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что выплаты по кредитам, в том числе ипотечным и потребительским, острая проблема для нашей страны.

По его словам, в Грузии приняли решение приостановить выплату кредитов из-за распространения коронавируса. Такое решение обсуждается сейчас и в России, скорее всего, и там будут приняты аналогичные меры.

«В Азербайджане сейчас многие остались без доходов. Только те, кто работают дистанционно, продолжают трудиться в обычном режиме. Но речь идет о мизерном проценте граждан. На данный момент четыре рабочие группы трудятся над предложениями по поводу того, что делать в сложившейся ситуации. Предложения до 1 апреля будут представлены президенту страны. Наверняка в их числе будут и предложения, касающиеся кредитов»,– отметил он.

Немалая часть граждан не может сейчас выплачивать проценты по кредитам, и, как говорит эксперт, в стране вырастет уровень неоплаченных кредитов.

«Думаю, что на три месяца надо остановить выплату процентов по кредитам, но какие именно меры будут предприняты в связи с этим правительством, будет известно к концу месяца»,– говорит Н.Джафарли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что вынужденный отпуск у многих будет длиться не более месяца, и на это время банки должны пойти на уступки населению в связи с выплатами по кредитам. По его словам, в договоре между банком и гражданином должны быть указаны форс-мажорные ситуации. Эксперт считает, что банки вполне могут отсрочить выплаты, ведь даже сейчас их положение нельзя назвать шатким.

«Они продолжают работать почти в том же режиме, что и до этого, за некоторыми исключениями. Если банки не пойдут на уступки, то потеряют клиентов и подпортят свою репутацию. Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, а жизнь продолжается, и те, кому банки не пошли на встречу в сложной ситуации, им этого не забудут»,– подчеркивает Н.Агаев.

Нельзя, по его словам, все возлагать на правительство. Оно уже и так сделало все необходимое в данной ситуации: закрыло границы, ввело режим частичной социальной изоляции. Все остальное, по его мнению, должно регулироваться Гражданским кодексом.

Эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев заявил о том, что сейчас наиболее уязвим частный сектор. Госслужащие получат свои зарплаты, находясь на карантине, а вот частный бизнес оказался в очень сложной ситуации.

«Что касается выплаты ипотечных и других кредитов, то думаю, что определенные механизмы в этом отношении будут применены. Это могут быть кредитные каникулы, не начисление процентов, изменение графика выплат, отсрочка платежа. Сейчас людям не до ипотеки, да и не до выплаты других кредитов. Отмечу, что Государственный ипотечный фонд выделяет кредиты посредством банков, потому вся ответственность лежит именно на них. Он лишь источник финансовых ресурсов.

Некоторые банки наверняка пойдут на уступки при выплате кредитов, но им самим сейчас приходится тяжело, а потому без государственной поддержки тут не обойтись»,– говорит Р.Алиев.

По его словам, в сложной ситуации сейчас оказались не только работники частного сектора, но и владельцы частных компаний, объектов. Последние не имеют права сейчас увольнять работников без веских оснований, но как выплачивать им зарплату, если нет доходов? Сейчас, по словам эксперта, все внимание должно быть направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

«На сегодняшний день идет много обсуждений по этому поводу. Бизнес в состоянии стагнации, но проценты по кредитам продолжают «капать». Даже если проценты за период карантина не будут начислены, все равно придется делать оплату по основной сумме. В марте у многих не было дохода и в апреле возможно тоже не будет. Ситуация предположительно нормализуется к июню, но и тогда нужно будет время, чтобы набрать оборот»,– сказал Р.Алиев

По его словам, одна из проблем бизнеса связана с оплатой аренды помещений. Многие компании на месяц — два закрыли офисы, но за аренду им платить придется. Сейчас закрыли торговые центры, но за март за аренду помещений магазинам платить придется, а ведь они почти пустовали, торгового оборота практически не было. Как подчеркивает эксперт, средний и малый бизнес в настоящее время находятся на грани выживания.