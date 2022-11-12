Поддержка Азербайджана со стороны Турции — это историческая братская помощь, Азербайджан также поддерживал Турцию в трудные дни.

Об этом корреспонденту АПА в Тбилиси сказал новый посол Турции в Грузии Али Каан Орбай.

Он отметил, что Турция будет рядом с Азербайджаном в последующих процессах.

Поздравляя Азербайджан с Днем Победы, Али Каан Орбай подчеркнул, что победа Азербайджана в Отечественной войне — это победа всего тюркского мира.

«Поздравляю Азербайджан с Днем Победы 8 ноября. Чту память наших шехидов, которые внесли свой вклад в эту победу для нас, для вас, для всего тюркского мира. Желаю всем ветеранам исцеления и долгой жизни», — сказал посол.