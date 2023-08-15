Посол США в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Гершкович отвергает обвинения.

Это третья встреча посла с Гершковичем с момента его ареста в марте. Трейси сообщила, что журналист, несмотря на обстоятельства, здоров и сохраняет присутствие духа.

В сообщениях посольства США не указано, на каком этапе находятся переговоры о возможном обмене Гершковича. Ранее факт таких переговоров подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, но уточнил, что «пока нет чёткого пути решения вопроса».

В случае признания Гершковича виновным российским судом ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО «Лефортово». ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. (svoboda.org)