Посол США поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз — ВИДЕО

Чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Ли Лиценбергер поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает АПА со ссылкой на посольство, поздравление посол озвучил в своем видеообращении.

В поздравлении говорится:

“От имени посольства США в Азербайджане и народа США желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза.

Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз. По прибытии в страну, я столкнулся с настоящей праздничной атмосферой. Я встретил семьи, готовящиеся к празднику, ослепляющие яркие цвета, костры, разожженные повсюду, в том числе в посольстве и самые вкусные блюда, которые я когда-либо пробовал в мире.

Для меня действительно было особенным сближение с азербайджанской культурой и обществом. Я никогда не забуду гостеприимство, оказанное мне в первый месяц пребывания в Баку. Новруз — это праздник для сотен миллионов людей во всем мире, где семьи и общины собираются вместе и празднуют начало нового года. В последнее время в США благодаря иммигрантам из Азербайджана и других стран региона Новруз байрамы стал приятным дополнением к нашему культурному календарю, отличающемуся разнообразием.