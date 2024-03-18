Я уже в четвертый раз развожу праздничный костер на освобожденной карабахской земле. В 2021 году праздничный костер был разожжен в Шуше, в 2022 году – в Суговушане, в прошлом году – в селе Талыш, а на этот раз – в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Глава государства подчеркнул, что это большое счастье.

«В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен», — отметил глава государства.

Напомнив, что после Второй Карабахской войны Армения хотела навечно оставить свои незаконные вооруженные соединения на наших землях, сохранить незаконно созданную здесь некогда так называемую «Нагорно-Карабахскую республику», глава государства подчеркнул, что все это абсолютно противоречит международную праву, а самое главное, – воле азербайджанского народа.

«Сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима. Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа», — добавил глава государства.