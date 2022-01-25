Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российские вакцины против коронавируса неформально признаны в Китае, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что эти вопросы скорее будут решены через международные организации. Всемирная организация здравоохранения уже признала две китайских вакцины, готовится к признанию нашей вакцины «Спутник». Вот через такие международные структуры, видимо, взаимное признание и произойдет», — заявил Денисов.

Он отметил, что основную роль в неформальном признании российский вакцин сыграли российские спортсмены, прибывающие на Олимпиаду.

«Это касается и всех остальных: Китай пока официально не признал ни одну из зарубежных вакцин, но спортсмены, приехавшие на Олимпиаду, чем бы они ни привились, пользуются равными правами», — пояснил Денисов.