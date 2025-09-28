Явка на выборах в парламент Молдовы в воскресенье превысила 33,33%, что позволяет объявить их состоявшимися.

Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

По состоянию на 15:30 по Кишиневу, свой голос на парламентских выборах в Молдове отдали более 1,1 миллиона избирателей, или 37,5% – больше минимально необходимых 33,33%.

Высокую активность продолжает демонстрировать диаспора – за рубежом проголосовало уже более 161 тысячи человек. На избирательных участках для жителей Приднестровья свой голос отдали почти 9000 граждан.

За голосованием наблюдают более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС.

Представительская делегация во главе с председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым также наблюдает за выборами.

Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.