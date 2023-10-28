ХАМАС имеет миллионы литров горючего в Газе — как в резервуарах у границы, так и под землей. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

«Насчет электричества — мы поставляли 50% электричества в сектор Газа. У них есть достаточно своих возможностей. Например, все говорят, что в Газе нет горючего. Это вранье. Миллионы литров горючего есть в Газе у ХАМАС. Часть они держат в резервуарах возле границы с Рафахом, есть фотосъемки очень красивые. А вторая часть держится под землей в туннелях. И пользуются этим террористы ХАМАС для того, чтобы освещать свои подземные фортификации, вместо того, чтобы давать это в госпиталь, опреснять воду и так далее», — сказал он.