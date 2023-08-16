В Иране есть желание совместно с Россией выпускать автомобили.

Как передает #, об этом газете «Известия» заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

«Мы стремимся к совместному производству автомобилей. Я сам посещал некоторые заводы российского автопрома, и мне представляется, что в этом смысле мы можем дополнять друг друга. Сейчас об этом ведутся очень серьезные переговоры», — заявил дипломат.

По данному направлению Иран начал сотрудничать с Тверской и Калужской областями. Кроме того, дипломат сообщил, что был на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде и отметил потенциал для двустороннего сотрудничества.

Посол также отметил о готовности Ирана отменить визовый режим для граждан России.