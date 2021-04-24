Посол Азербайджана: Байден должен вынудить Армению выдать карту минных полей

В американском печатном органе Defense One издана статья посла Азербайджана в США Элина Сулейманова об отказе Армении выдать Азербайджану карты заминированных территорий.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, в статье говорится о том, что несмотря на минувшие месяцы после достижения Азербайджаном и Арменией соглашения по итогам Отечественной войны, армянская сторона избегает выдачи карт минных полей на освобожденных территориях, продолжая обвинять невинных граждан в смертельных случаях.

Отмечается, что с ноября минувшего года 20 гражданских и служебных лиц Азербайджана погибли в результате подрыва мин в Нагорном Карабахе, 85 получили ранения.

Э.Сулейманов обращает внимание, что армянская сторона избегает решения кризиса дипломатическим путем: «Как отметил президент нашей страны, Армения, исходя из международного гуманитарного права, должна передать названные карты азербайджанской стороне. Азербайджан выразил свой протест таким организациям, как ООН и ОБСЕ. В письме генсеку ООН от 24 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что отказ армянской стороны от соответствующего шага ставит под вопрос желание этой страны нормализовать отношения с Азербайджаном».

Посол отмечает, что безмолвие международной общественности создало для Армении условия для сокрытия карт противотанковых и противопехотных мин. В этой связи президент США Джо Байден и его администрация должны вынудить политическое и военное руководство Армении предоставлять карты мин на освобожденных от оккупации территориях. Угроза жизни гражданских лиц препятствует экономическому развитию, устойчивому миру и возвращению беженцев на родные земли.