Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан России за кибератаки

Постоянные представители стран Европейского союза согласовали введение санкций в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза.

Отмечается, что ограничительные меры будут введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан в мае 2019 года, но пока ни разу не использовался.

По данным источника, санкции подготовлены за причастие к кибератакам WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Их должны утвердить в Совете ЕС, после этого они будут опубликованы в Официальном журнале сообщества и вступят в силу.